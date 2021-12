Covid-19 : la cinquième vague frappe les jeunes et les non-vaccinés

Le pic de la cinquième vague est attendu pour fin janvier. Les regards se tournent vers les hôpitaux. Plus de 2 000 personnes sont en réanimation vendredi 3 décembre. L'hôpital de Mâcon (Saône-et-Loire) a dû ouvrir de nouveaux lits.

Après une accalmie de quelques mois, de nouveaux patients arrivent au service de réanimation de l'hôpital de Mâcon (Saône-et-Loire), mais leur profil a changé. La hausse rapide du taux d’incidence dans le département a contraint l’hôpital à rouvrir 24 lits supplémentaires. Quatorze sont occupés par des personnes jeunes sans antécédent et non vaccinées. Christophe n’a pas voulu du vaccin. La quarantaine et sans aucun facteur de risque, il se croyait à l’abri. Vendredi 3 décembre, en soins intensifs, ce professeur des écoles a changé de discours. "J’ai échappé au Covid pendant un an et demi, et comme je travaille avec les enfants, je n’ai pas pu l'éviter. Faites-vous vacciner", conseille-t-il.

Des malades plus jeunes et pas vaccinés

Une prise de conscience tardive, avec des conséquences pour les soignants. Aurélie Lecusson, infirmière en réanimation, est inquiète. "On ne voit pas le bout du tunnel. On a eu un espoir, il n’est plus là", déplore-t-elle. Lors de cette cinquième vague, les hospitalisations concernent davantage les 30-50 ans. Et pour les non-vaccinés, le danger est bien réel. "L’enseignement actuel, c’est l’atteinte de sujets jeunes, encore une fois inattendue", prévient Roland de Varax, chef du service de réanimation.