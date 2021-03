Covid-19 : la campagne de vaccination s'accélère dans les départements à risque

La dotation exceptionnelle de 83 flacons de vaccin contre le Covid-19 est arrivée à bon port, au centre de vaccination d‘Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). 504 heureux vont pouvoir avoir leur première injection. Ces 504 doses complètent les 800 déjà utilisées cette semaine. Pour l’occasion, le centre de vaccination restera ouvert le samedi 6 mars et le dimanche 7 mars. Une première depuis le début de la campagne.

De plus en plus compliqué d’attendre

“On est content de pouvoir répondre aux demandes, parce que les gens deviennent de plus en plus pressants. Ils attendent depuis un moment un rendez-vous. Cela commence à devenir de plus en plus compliqué pour eux d’attendre”, explique Catherine Rigale, infirmière coordinatrice du centre de vaccination d‘Issy-les-Moulineaux. Huit médecins, quatre infirmiers et trois administratifs seront mobilisés pour les deux jours.

Le JT

Les autres sujets du JT