Covid-19 : en Ile-de-France, "la situation est extrêmement tendue", selon le directeur de l’ARS

"La situation est extrêmement tendue en Île-de-France" concernant l'épidémie de Covid-19, alerte vendredi 5 mars sur franceinfo Aurélien Rousseau, directeur de l’agence régionale de Santé dans la région, "avec des départements qui ont maintenant dépassé les 400 cas pour 100 000 habitants."

"On a aussi désormais une vraie pression sur l’hôpital", explique-t-il. "On vient de passer, ce vendredi, la barre des 900 malades hospitalisés Covid dans les services de réanimation. Cette pression est forte et elle s'ajoute à des mois et des mois de pression hospitalière, déplore Aurélien Rousseau. C'est vrai que la situation est tendue et qu'on a la responsabilité collective d'essayer de la maîtriser autant qu'on peut."

Pour la vaccination, "on a raclé absolument tous les fonds de tiroir"

En revanche, le directeur de l’ARS en Île-de-France note "également des évolutions positives" : "La première, la plus positive, c'est qu’il y a moins de patients âgés, c'est le résultat direct de la vaccination. Ensuite, en Île-de-France, nous avons désormais moins de 1000 résidents en EHPAD qui ont le covid-19, sur 60 000 d'entre eux. Donc ça, c'est du positif."

Au sujet de la campagne de vaccination ce week-end en Île-de-France, Aurélien Rousseau précise "pour parler vulgairement", que l'ARS "a raclé absolument tous les fonds de tiroir. Il n'y a plus aucun vaccin qui dort quelque part. Nous avons 51 000 doses qu'on va injecter au cours du week-end".