Covid-19 : l'OMS exhorte les pays riches à verser 16 milliards de dollars pour aider les pays à faibles revenus

Ce montant servirait à faciliter l'accès aux vaccins, tests et médicaments contre le Covid-19 dans le monde entier.

Si le monde espère venir à bout du Covid-19, il doit y mettre les moyens. Le président de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les pays riches, mercredi 9 février, à verser d'urgence 16 milliards de dollars qui manquent encore pour financer son plan de lutte contre la pandémie.

"Nous pouvons mettre fin au Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale cette année", a déclaré le président sud-africain. Mais cela requiert que les vaccins, médicaments et matériels de test soient "partagés mondialement de manière solidaire". L'OMS a dans ce but lancé le programme ACT-A, pour rendre plus rapide l'accès aux outils de lutte contre le Covid-19 dans les pays défavorisés, notamment à travers le système de distribution de vaccins Covax.

Le fonctionnement d'ACT-A nécessitait 23,4 milliards de dollars entre octobre 2021 et septembre 2022, mais seuls 800 millions de dollars ont été collectés jusqu'à présent. L'OMS appelle donc à ce que "les pays à revenus élevés paient leur juste part (...) pour combler le déficit de financement immédiat", le reste devant être autofinancé par les pays à revenu intermédiaire.