Covid-19 : l'Italie face à l'inconnue du patient zéro

Depuis le week-end du 22-23 février, l'Italie fait face à une poussée de l'épidémie du Covid-19. Et, ce lundi, les autorités locales ne connaissent toujours pas l'identité du premier patient infecté. "C'est une question très importante. Pour cela, toute une cellule de crise existe en Italie, avec des enquêteurs de la police aidés par des scientifiques du ministère de la Santé. Il s'agit de repérer qui peut être cette personne à l'origine des contaminations", explique le journaliste Alban Mikoczy en duplex de Piacenza (Italie).

Des résultats attendus mardi 25 février

Les foyers de Vénétie et de Lombardie seraient liés par le même virus. "Il s'agit de la même souche de la maladie. La police travaille actuellement sur l'hypothèse d'un agriculteur d'une soixantaine d'années qui vit en Vénétie et qui s'est rendu récemment dans la région de Lombardie touchée. Il se plaint ce soir de symptômes qui ressemblent à ceux du Covid-19. Des études sont menées et il a fait l'objet d'analyses. On saura d'ici mardi quels en sont les résultats", conclut le journaliste.

