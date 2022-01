Covid-19 : "L'évolution du protocole" sanitaire à l'école permet de pas prendre "de risque", affirme un recteur académique

"L'évolution du protocole" sanitaire à l'école "est faite de telle manière que l'on peut garantir que les enfants qui viennent ne présentent pas de risque", a affirmé ce dimanche 9 janvier sur franceinfo Bernard Beignier, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Ce nouveau protocole permet de "détecter les enfants qui présentent un risque et évite de répéter, en cas de cas positif d'un élève dans une classe, l'intégralité du processus", insiste Bernard Beignier.

Les syndicats d'enseignants appellent à la grève ce jeudi

Selon le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, la première semaine de classe de janvier 2022 s'est déroulée "relativement normalement. Bien sûr, nous avons eu des enfants contaminés, bien sûr qu’il y a eu des fermetures de classes et bien évidemment qu'il y a eu un taux d'absence des professeurs". Mais si "nous étions il y a deux jours à environ 4 000 professeurs empêchés, les fermetures de classes sont plus nuancées et il y en a relativement peu", temporise-t-il.

Des masques vont par ailleurs être distribués aux enseignants, mais "ce n'est pas à l'ordre du jour" qu'il s'agisse de masques FFP2. Notamment car "il est assez difficile de parler et de faire cours avec de tels masques", explique Bernard Beignier.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire à l'école, à la rentrée le 3 janvier, de nombreux enseignants et parents ont l’impression de naviguer à vue. La quasi-totalité des syndicats appelle donc à la grève ce jeudi 13 janvier.