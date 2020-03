Covid-19 : l'épidémie ralentit les relations commerciales entre la France et l'Italie

Lundi 9 mars au matin, 20 camions devaient partir des Alpes-Maritimes pour se rendre en Italie, seulement quatre sont partis. L'épidémie du Covid-19 met les entreprises françaises qui font du commerce avec l'Italie en péril. À Carros, dans les Alpes-Maritimes, une exploitante s'inquiète : "On a des clients à aller charger dans la zone de la Lombardie et à Milan, mais on ne sait s'ils seront ouverts, s'il y aura des employés pour nous charger. On ne sait pas du tout où on va." Depuis dimanche 8 mars, quatre région italiennes, dont la Lombardie sont confinées.

"On perd un argent monstre"

Pour Patrick Mortigliengo, transporteur routier, l'inquiétude grandit chaque jour. "On perd un argent monstre. (...) La perte peut monter jusqu'à 200 000 euros", explique-t-il.

Même constat à la Chambre du commerce italienne de Nice (Alpes-Maritimes), qui a déjà vu l'ensemble de ses évènements reportés et qui craint une paralysie complète des activités à venir.

