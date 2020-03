Covid-19 : les Français font des provisions

Riz, pâtes ou encore papier toilette... Dans un supermarché, plusieurs rayons se vident progressivement dimanche 8 mars. L'effet Covid-19 pousse certains Français à faire des provisions. "Si la situation commence à vraiment devenir inquiétante, je commencerai à faire des réserves", explique une consommatrice. En une semaine, les ventes de produits de grande consommation ont augmenté de 5,4% par rapport à l'an passé.

Les supermarchés doivent s'adapter

Sur des produits comme les pâtes et le riz, ou encore les conserves de légumes et les mouchoirs, les ventes ont doublé. Dans un supermarché près de Rennes (Ille-et-Vilaine), une vendeuse l'a constatée : les consommateurs achètent plus. Il n'y a pas que les rayons qui sont pris d'assaut. Pour éviter les magasins, beaucoup de clients se tournent vers le drive : +26% par rapport à la semaine dernière. Le supermarché a dû s'adapter.

