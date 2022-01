Covid 19 : l'antiviral Paxlovid autorisé comme traitement par la Haute Autorité de santé

Les premières livraisons sont attendues en France d'ici quelques jours. La Haute Autorité de santé (HAS) a donné vendredi 21 janvier son feu vert à l'utilisation de l'antiviral Paxlovid comme traitement curatif contre le Covid 19. A la suite de l'avis de l'agence nationale du médicament, la HAS "autorise l'accès précoce au traitement Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) du laboratoire Pfizer pour les adultes atteints de Covid-19 ne nécessitant pas d'oxygénothérapie et à risque élevé d'évolution vers une forme grave de la maladie", précise-t-elle dans un communiqué.

Il s'agit d'un traitement avant tout destiné aux populations à risque (personnes très âgées, immunodéprimées, atteintes de certaines maladies rares...). Cette pilule est administrée par voie orale à raison de trois comprimés par jour pendant cinq jours. Il est recommandé de la prendre dès que possible après le diagnostic positif au Covid-19 et au maximum dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.

Efficace contre Omicron, ce traitement réduit d'environ 85% le risque d'être hospitalisé ou de décéder du Covid, selon les études cliniques.