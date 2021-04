Covid-19 : "Je ne vois aucun changement par rapport à avant", certains enseignants réticents avant la rentrée des classes sous protocole renforcé

Les élèves d'élémentaire et de primaire retournent en classe lundi, avec un protocole sanitaire renforcé.

La rentrée pour les élèves d'élémentaire et de maternelle a lieu lundi 26 avril, après une semaine d'école à distance et deux semaines de vacances. Le protocole sanitaire a été renforcé, puisque désormais un seul cas positif entraînera la fermeture automatique de la classe. Les dépistages par tests salivaires doivent par ailleurs s'intensifier, avec 400 000 dépistages hebdomadaires dans les écoles élémentaires.

"Je n’espère rien, je n’attends rien"

Émilie, enseignante dans une école élémentaire de Marseille est "très contente de retrouver [ses] élèves". "Je vois bien que les chiffres ne sont pas bons, reconnaît-elle. Mais je constate aussi que mes élèves ont besoin de retourner à l’école. Tout le monde en a besoin et l’école à distance n’est pas souhaitable."

Mais les inquiétudes sont encore nombreuses. Les annonces de mesures renforcées n'ont pas du tout convaincu Christine, enseignante en banlieue parisienne, qui "n’espère rien, n’attend rien". "On nous dit qu’il y aura des tests mais je pense qu’il n’y en aura pas, déplore-t-elle. On va se retrouver exactement dans la même situation qu’avant ce pseudo-confinement. S’il y a des enfants malades, on va refermer la classe. Je ne vois aucun changement par rapport à avant."

"Dans les faits, ça ne fonctionne pas correctement"

Éric, directeur d'une école dans l'ouest parisien ne croit pas en ce nouveau protocole sanitaire renforcé : "Dans les faits, ça ne fonctionne pas correctement, dit-il. Jusqu’à présent, je n’ai pas vu un seul test salivaire sur l’ensemble des écoles de la commune dans laquelle je travaille. Quand un enseignant sera absent, nous n’aurons pas de remplaçant. Ils vont certainement être répartis et il y aura quelques brassages d’enfants, alors qu’il ne doit pas en y avoir." Les enseignants en école élémentaire et maternelle doivent en principe recevoir deux autotests hebdomadaires à partir de cette semaine.