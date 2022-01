Covid-19 : "Il faut être sûr que la décrue soit entamée pour pouvoir relâcher certaines mesures", affirme l'épidémiologiste Jonathan Roux

"Il faut être sûr que la décrue soit entamée pour pouvoir commencer à relâcher certaines mesures", a affirmé, Jonathan Roux, épidémiologiste à l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes (EHESP), jeudi 20 janvier sur franceinfo, alors que le Premier ministre a annoncé le calendrier de levée progressive des restrictions destinées à freiner la progression du Covid-19. "Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée, mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement", selon Jean Castex.

"On voit que l'on est toujours dans une hausse du nombre de cas", note Jonathan Roux. Mais "il reste à confirmer", selon lui, si le pic "a été atteint". Si une "stagnation du nombre de personnes en réanimation" est constatée, "avec une diminution du nombre de personnes qui arrivent en réanimation tous les jours", en hospitalisation conventionnelle, il y a "toujours des patients qui arrivent, mais qui nécessitent une prise en charge qui est plus légère". L'épidémiologiste y voit "ce pic tant attendu" arriver "progressivement". C'est la raison pour laquelle il faut "continuer les mesures qui sont encore restrictives, comme les jauges ou le télétravail". Avec le calendrier "plus précis" donné par le gouvernement pour début février, l'épidémiologiste "pense que l'on aura atteint le pic des contaminations d'ici là et que l'on aura entamé la décrue."

S'il y a une amélioration de la situation sanitaire, "c'est grâce notamment à la vaccination", souligne Jonathan Roux, car "la population française est fortement vaccinée". C'est également dû au variant Omicron, "majoritaire en France" qui est "beaucoup moins dangereux pour les personnes qui ne sont pas vaccinées". Ce double constat fait dire à l'épidémiologiste que "la vaccination reste très efficace contre les formes graves". Selon lui, "en combinaison de la moindre dangerosité du variant Omicron et de cette vaccination qui reste très efficace contre les formes graves, on va sans doute pouvoir relâcher les mesures en ayant une circulation du virus qui sera plus importante que celle que l'on avait quand on avait relâché sur les précédentes vagues."