Covid-19 : il est recommandé de ne plus parler dans les transports en commun

Garder le silence malgré le port du masque sanitaire. Ne plus parler dans les transports pour ne pas contaminer les autres quand il est difficile de se tenir loin d’eux. Cette préconisation de l’Académie nationale de médecine, rendue publique samedi 23 janvier, laisse les usagers sceptiques. “Ça prend une ampleur de fou, c’est irréalisable", déclare une passante.



La recommandation de trop ?

“Pour être honnête, si on me le demande, je le ferai”, souligne un Parisien. Pas obligatoire, la recommandation vise à limiter la tentation de baisser le masque et, ainsi, limiter la propagation du variant anglais, plus contagieux. S’agirait-il de la recommandation de trop ? “Ça peut être utile. Le seul problème c’est qu’à force de rajouter des mesures aux mesures, on risque de perdre l’adhésion de la population”, explique le Dr Pascal Crépey, épidémiologiste.

