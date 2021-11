Covid-19 : faut-il craindre une saturation des hôpitaux face à la reprise de l’épidémie ?

FRANCE 2

La France n’avait pas connu de si mauvais indicateurs du Covid-19 depuis trois mois. Mercredi 17 novembre, près de 20 000 cas ont été recensés en 24 heures. Du jamais vu depuis le 25 août. Le taux d’incidence est, lui aussi, en hausse. Au niveau national, ce taux a franchi la barre symbolique des 100 cas pour 100 000 habitants en quelques jours. Une cinquième vague de l’épidémie de coronavirus n’a jamais été aussi proche, même si, pour l’heure, la situation n’est pas encore inquiétante à l’hôpital.

Pas de "déferlement de vague" à l’hôpital

"On voit une légère augmentation des hospitalisations, certains parlent de frémissement, mais on n’est pas dans un déferlement de vague à l’hôpital", a assuré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au micro de France Inter. Un peu moins de 1 300 personnes sont actuellement en soins critiques, soit 20 de plus que la veille. Si les indicateurs sont tous en hausse, aucune nouvelle mesure de restriction n’est toutefois envisagée pour le moment.