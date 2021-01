Covid-19 : environ 27 000 patients hospitalisés, dont 2 000 nouvelles arrivées en 24 heures

L'épidémie de Covid-19 continue de progresser. Le nombre de patients hospitalisés en raison de la maladie a continué d'augmenter, mardi 26 janvier, pour atteindre 27 005, dont 2 006 malades arrivés ces dernières 24 heures, selon les données de Santé publique France. La veille, les hôpitaux abritaient 26 888 malades du coronavirus, certains ayant donc quitté l'hôpital depuis.

>> Covid-19 : découvrez les dernières informations dans notre direct

Dans les services de réanimation, qui accueillent les cas les plus graves, on dénombre 3 071 malades (dont 343 entrés ces dernières 24 heures), contre 3 031 malades la veille et 2 829 il y a une semaine.

Plus de 22 000 nouvelles contaminations en 24 heures

Par ailleurs, 352 décès supplémentaires liés à l'épidémie ont été recensés à l'hôpital ces dernières 24 heures, portant le nombre total de morts causées par l'épidémie à 74 106 (dont 51 863 à l'hôpital).

Après le creux habituel post-weekend, le nombre des contaminations est quant à lui remonté, avec 22 086 nouveaux cas confirmés depuis lundi.

Face à ces chiffres qui alimentent l'inquiétude chez les spécialistes, soucieux de la diffusion sur le territoire français des variants, britanniques et sud-africains notamment, bien plus contagieux, le gouvernement se donne encore du temps pour observer les résultats du couvre-feu à 18 heures, avant de décider d'un éventuel nouveau confinement.