Covid-19 : en Seine-Saint-Denis, la situation sanitaire dans les écoles inquiète

Une grande opération de tests salivaires débute, mardi 30 mars, au lycée Delacroix à Drancy (Seine-Saint-Denis). C’est un grand établissement qui regroupe près de 2 400 élèves et 250 enseignants. Une autorisation a dû être signée par ces lycées pour pouvoir se faire tester. Ils sont inquiets. Certains disaient la veille qu’ils souhaitaient la fermeture de leur établissement et le retour des cours en distanciel, comme lors du premier confinement.

Fermeture générale des écoles en Seine-Saint-Denis ?

Et d’ailleurs, sur l’ensemble de la Seine-Saint-Denis, on retrouve une situation sanitaire très inquiétante puisque le taux d’incidence est le plus élevé : 786 cas pour 100 000 habitants. Le député UDI de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, souhaite la fermeture de l’ensemble des établissements sur son département, soit les collèges, lycées et écoles, explique le journaliste de France Télévisions, Madjid Khiat, mardi matin.