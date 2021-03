Covid-19 : l’épidémie hors de contrôle en Seine-Saint-Denis

La semaine du 29 mars en Seine-Saint-Denis risque d’être marquée par la fermeture en cascade de classes d’écoles en raison de l’explosion de cas de Covid-19 dans le département. Le taux d’incidence lié au Covid-19 y est le plus élevé de France avec 777 cas pour 100 000 habitants. Un lycée de Drancy suscite beaucoup d’inquiétudes. Dans cet établissement, plusieurs dizaines d’élèves ont été contaminées. L’épidémie progresse et inquiète de nombreux lycéens. "Je n’ai pas peur moi, c’est plus pour ma famille", confie une élève.

35 élèves testés positifs

En une semaine, 35 élèves ont été testés positifs, tout comme une dizaine de membres du personnel. Face à cette situation, 22 classes vont être fermées dans le lycée de 2 400 élèves. Malgré les risques de décrochage scolaire, certains parents et professeurs réclament d’aller plus loin avec une fermeture pure et simple de l’établissement. "On arrive à une situation tellement alarmante que, sanitairement, cela devient impossible. Malheureusement, il va falloir temporairement fermer ce lycée", indique le représentant de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE). Cette situation n’a rien d’inédit en Seine-Saint-Denis, qui est actuellement le département le plus durement touché par la troisième vague.