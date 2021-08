Covid-19 : en plus des 240 soignants, 70 pompiers de la sécurité civiles partiront ce mardi aux Antilles

En plus des 240 soignants médicaux et non-médicaux qui partiront ce mardi soir aux Antilles pour 15 jours pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en Guadeloupe et Martinique, 70 sapeurs-pompiers de la sécurité seront également présents pour cette mission d'appui de 15 jours, annonce le porte-parole de la sécurité civile Alexandre Jouassard lundi 9 août sur franceinfo.

Olivier Véran va faire le déplacement

"La réponse à la solidarité nationale est très importante et ce dispositif est exceptionnel", écrit également le ministère de la Santé dans un communiqué. Il explique que "deux avions sont spécialement affrétés pour l’occasion, au départ de Paris en fin d’après-midi mardi 10 aout, un vers la Guadeloupe et un vers la Martinique", avant d'ajouter que "du matériel est acheminé depuis plusieurs semaines vers les Antilles pour faire face à cette vague, et ces envois de matériel se poursuivent en parallèle."

Les 240 soignants viennent de toute la métropole, hormis des régions du sud "qui font également face à un afflux important de patients en médecine et réanimation." Enfin, le ministère indique que le ministre de la Santé Olivier Véran se rendra cette semaine en Martinique.