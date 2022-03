Covid-19 : en Chine, Shanghai met en place un confinement par quartier face à une recrudescence de l'épidémie

À partir du lundi 28 mars, la partie est de la ville de Shanghai (Chine), qui compte 9 millions d'habitants, "sera complètement déserte puisqu'il y aura un confinement strict avec interdiction de sortir de chez soi, plus de transports publics. Les bureaux et les usines seront fermés, et ce pour cinq jours", explique le journaliste Arnauld Miguet, présent à Shanghai (Chine).

Un confinement par quartier

"À partir du [vendredi 1er avril], c'est la partie ouest de la ville qui sera confinée. Les rues sont déjà désertes. Depuis une semaine, les autorités disent qu'il n'y aura pas de confinement à Shanghai. Finalement, elles ont décidé de couper la poire en deux avec ce confinement en deux temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a une recrudescence de l'épidémie avec le variant Omicron", conclut le journaliste. Avec plus de 2 700 nouveaux cas de Covid-19 dimanche 27 mars, il n'y a jamais eu autant de cas à Shanghai depuis le début de la pandémie.