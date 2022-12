Covid-19 en Chine : doit-on craindre des répercussions du boom épidémique en Europe ?

Depuis la fin de la politique "zéro Covid", les cas de coronavirus explosent en Chine.

Après de violentes manifestations en novembre dernier, Pékin a finalement mis fin à sa très stricte politique "zéro Covid" début décembre. Trois semaines plus tard, on assiste à une véritable explosion du nombre de cas de coronavirus en Chine. Il faut dire que la population y est peu vaccinée et avait jusqu'à maintenant été peu exposée au virus.

Faut-il craindre une propagation au reste du monde ?

"Quand un pays comme la Chine, avec plus d'un milliard d'habitants, développe de manière massive une nouvelle épidémie de Covid, il peut y avoir des répercussions sur le reste de la planète", explique Philippe Amouyel, professeur de Santé publique au CHU de Lille (Nord). Pas de panique cependant, le risque en Europe et donc en France reste limité du fait de la couverture vaccinale et de l'efficacité des vaccins utilisés. Conséquence toutefois pour les Européens, du fait des nombreux cas de Covid en Chine, des usines pourraient tourner au ralenti, telles que celles qui fabriquent les médicaments. Qui dit moins de médicaments dit moins d'exportations vers l'Europe et donc pénurie.