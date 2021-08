Covid-19 : en Australie, plus de 200 arrestations dans des manifestations contre le reconfinement

Plus de 200 personnes ont été arrêtées samedi 21 août en Australie, lors de manifestations contre le confinement, mis en place pour lutter contre le Covid-19 ont annoncé les forces de l'ordre. De violents affrontements ont eu lieu entre des habitants opposés à la prolongation des mesures de restriction et la police, à Sydney et Melbourne, dans le sud-ouest du pays.

Des milliers de personnes ont exprimé samedi leur colère à Melbourne lors d'une manifestation contre le confinement. Le rassemblement est intervenu après que les autorités locales ont décidé d'une extension du confinement dans tout l'Etat de Victoria pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. La police a utilisé du gaz au poivre lors d'affrontements violents avec des manifestants.

Sept policiers ont été blessés et plus de 200 personnes arrêtées, lors de cette manifestation qualifiée de "violente et illégale" par la police de l'Etat de Victoria dans un communiqué. "S'il y avait des manifestants pacifiques présents, la majorité de ceux qui y ont participé avaient des intentions violentes", ont affirmé les forces de l'ordre.

L'Etat de Sydney enregistre un nombre record de cas

Une manifestation a également eu lieu à Sydney, au lendemain de la prolongation jusqu'à fin septembre du confinement, imposé en juin, pour enrayer la propagation du variant Delta. Plus de 1 500 policiers ont été mobilisés, ils ont notamment érigé plusieurs barrages routiers et arrêté plusieurs personnes sur les quelque 250 participants au rassemblement, a précisé la police locale. L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, a enregistré samedi 825 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record pour le pays.

"Quels que soient nos efforts, même si 99% des gens font ce qu'il faut, il y a un élément de Delta que personne ne contrôle", a déclaré la Première ministre de Nouvelles Galles du Sud, Gladys Berejiklian.