Covid-19 : Emmanuel Macron en visite dans un centre du Samu

Le président de la République s'est rendu mardi 10 mars au centre de régulation du SAMU à l'hôpital Necker à Paris, véritable cœur du dispositif sanitaire mis en place contre le Covid-19 par les autorités. L'activité du "centre d'appels du 15 a considérablement augmenté ces derniers jours", explique le journaliste de France 3 Thierry Curtet, en direct de l'hôpital parisien mardi midi. Et pour cause, le centre est passé de 3 000 appels par jour à plus de 6 000.

"Soutenir le personnel"

Emmanuel Macron s'y est rendu pour "se rendre compte par lui-même du type de coups de téléphone que le centre reçoit", poursuit le journaliste. Le chef de l'État est là "pour soutenir le personnel de ce centre d'appels qui a reçu un certain nombre de renforts avec des étudiants en médecine et des médecins retraités". C'est la quatrième visite de terrain d'Emmanuel Macron depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

