Covid-19 : le Samu débordé

Dans le Morbihan, depuis la découverte le 2 mars d'un foyer épidémique de Covid-19, les services du Samu sont submergés. La plateforme téléphonique fait depuis face à 4 000 appels par jour. Des médecins généralistes sont même venus prêter main-forte, sur leurs jours de congé. "Les gens sont en demande de renseignements", indique Xavier Barer, responsable médical. En plus des appels, le Samu doit aussi prendre en charge les personnes qui viennent d'elles-mêmes dans les centres. Des consultations spécifiques ont été créées, avec 60 à 70% de personnes testées depuis le début de l'épidémie.

Des étudiants en médecine appelés en renfort

À Lille, le Samu vient en renfort des services d'urgence de l'Oise, le plus gros foyer de l'épidémie. Des étudiants en médecine ont été mis à contribution pour prendre en charge les appels des individus. En cas de doutes, ils peuvent fort heureusement compter sur l'aide et l'expérience de médecins avec plus d'ancienneté.

