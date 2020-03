DIRECT. Coronavirus : en Asie, la perspective d'un retour à la normale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

• Deux salles, deux ambiances, entre Le Parisien et L'Humanité ce matin. Le premier s'inquiète de "l'économie sous le choc" après le dévissage des Bourses mondiales ce lundi, tandis que le second souligne un "coup de fièvre sur le capitalisme".













• De son côté, Ouest-France s'intéresse aux mesures mises en place par les mairies pour s'assurer de la bonne tenue des élections en pleine épidémie. On apprend par exemple que Montpellier a commandé 320 000 stylos pour l'émargement... soit un par électeur.









: Alarmés par les éternuements et la toux d'un de leurs voisins, des passagers d'un vol United Airlines qui devait relier dimanche Eagle à Newark aux Etats-Unis ont tellement protesté que leur vol a fait une escale imprévue à Denver pour les laisser sortir. Bilan : le passager souffrait simplement d'allergies...

: Bonjour @Maxime, les autorités italiennes n'ont suspendu leurs liaisons aériennes directes qu'avec la Chine, il est donc théoriquement possible de se rendre dans le pays depuis la France. Mais le ministère des Affaires étrangères conseille "d'éviter les voyages" vers "la Lombardie, la Vénétie, l’Emilie-Romagne et le Piémont", où "le virus circule activement" et précise que "seuls les déplacements pour raisons professionnelles ou pour rejoindre son domicile sont pour le moment autorisés" (par exemple si vous vivez en Italie). Par ailleurs, vous devrez respecter les consignes radicales des autorités italiennes limitant fortement les déplacements dans tout le pays.

: Bonjour Mathilde ! Concernant la quarantaine en Italie, en savons nous plus sur la possibilité (ou pas) de se rendre dans le pays, sachant que le gouvernement appelle les italiens à rester chez eux ?

: Le bilan mondial des décès dus au nouveau coronavirus a dépassé ce matin la barre de 4 000 avec 17 nouveaux morts rapportés par la Chine, selon un comptage de l'AFP. Plus de 110 000 personnes sont contaminées, dans plus de 100 pays et territoires.

En France, l'épidémie a fait 25 morts et 1 412 cas recensés. Parmi ces derniers, Franck Riester, le ministre de la Culture, qui est "en forme" et confiné chez lui.





• L'Italie toute entière se réveille en "zone protégée". Le Premier ministre, Giuseppe Conte, a annoncé lundi soir des mesures radicales pour endiguer l'épidémie qui a déjà fait 463 morts dans le pays. Voici un point sur l'évolution de la crise sanitaire dans le monde.



• Les grandes Bourses asiatiques ont limité les dégâts à l'ouverture ce matin, soulagées par un rebond des prix du pétrole après leur krach de la veille et par l'espoir de mesures budgétaires des Etats pour soutenir leurs économies.



• Prudence face aux grandes marées. L'Eure, la Seine-Maritime et la Gironde sont toujours en vigilance orange "inondation" et "crue" ce matin.