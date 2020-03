Covid-19 : deux décès supplémentaires dans l'Oise

Deux nouvelles personnes sont décédées dimanche 8 mars dans l'un des départements le plus touchés par le Covid-19 : l'Oise. "L'une des victimes avait 82 ans, l'autre en avait 83. La première victime était dans un Ehpad, la seconde en soins palliatifs, ce qui porte à neuf le nombre de décès dans le département le plus touché par le Covid-19", explique le journaliste Hugues Huet, en duplex depuis Senlis (Oise).

117 cas de contamination dans l'Oise

Le 26 février dernier, les deux premiers cas français de Covid-19 avaient été recensés dans l'Oise. "Les chiffres sont en évolution rapide puisque aujourd'hui on compte 117 personnes positives au Covid-19. Ces personnes sont soit confinées chez elles, soit placées dans les hôpitaux pour les cas les plus sérieux. Ce chiffre de 117 contaminations est aussi à relativiser puisque tout le monde n'est plus dépisté systématiquement", précise le journaliste.

