Covid-19 : des soignants appelés en renfort dans une clinique de Castelnau-le-Lez

Marion Volle fêtera Noël dans un des couloirs de la Clinique du Parc, à Castelnau-le-Lez (Hérault), près de Montpellier. Cette aide-soignante au bloc opératoire devait être en congé pour réveillonner chez elle, mais elle a préféré prêter main-forte à ses collègues, débordés par les patients Covid. "Il y a du personnel malade, il y a des enfants qu'il faut garder aussi à la maison, donc il n'y a pas trop le choix", confie Marion Volle.

Un manque de soignants

Avec le plan blanc et les déprogrammations d'interventions non urgentes, Marion Volle est réquisitionnée en réanimation et au service de soins continus. Son planning est constamment modifié. Dans cette clinique, si les heures supplémentaires sont majorées de 50%, le manque de soignants se fait toujours ressentir. Le besoin est tel que des lits sont fermés pour les patients atteints du Covid-19, mais aussi pour des malades non-Covid.