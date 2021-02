Covid-19 : des risques moindres pour les personnes de groupe sanguin O ?

Le sang serait-il un bouclier contre le Covid-19 ? C’est en tout cas ce qu’avancent des études menées depuis près d’un an. Il y aurait une variation des risques selon le groupe sanguin des personnes. Jacques Le Pendu, directeur de recherche en cancérologie et immunologie, était l’invité de franceinfo. "On a analysé un ensemble d’études, ça nous conduit à dire que les personnes de groupe sanguin O ont un risque légèrement diminué d’être infectés et de contracter le Covid-19", a-t-il décrypté.

Moins de risque de décès

"Il y a un risque d’infection diminué. Parmi les personnes infectées, il y a un risque moindre de développer une pathologie grave, de décès aussi, et une durée d'hospitalisation un peu plus courte que les autres groupes, explique Jacques Le Pendu. Pour les réactions les plus graves à la maladie, c’est probablement dû à un effet sur la coagulation. Le groupe sanguin O est associé à un risque moindre de thrombose et de pathologies cardio-vasculaires."

