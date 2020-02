Covid-19 : des questions toujours sans réponses

Depuis Wuhan en Chine, le Covid-19 se répand à travers la planète. 30 pays sont déjà confrontés à l'épidémie. De l'Irak qui teste les passagers à l'arrivée des vols, à l'Iran où le port du masque se répand. En Corée du Sud, le nombre de malades a plus que doublé. Et en Ukraine, des manifestants refusent d'accueillir un centre de quarantaine.

"La crainte d'une pandémie est dans tous les esprits"

La transmission du virus se poursuit. "La transmission est purement aérienne. On émet le virus lorsqu'on est infecté par les gouttelettes de salive que l'on produit quand on tousse et qu'on éternue", explique le Pe Bruno Mila au centre national de référence pour le virus de la grippe. Chaque malade, selon les spécialistes, peut infecter deux à trois personnes. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète de l'évolution de l'épidémie, la crainte d'une pandémie est dans tous les esprits.

