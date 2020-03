Covid-19 : des millions de masques expédiés

C'est une véritable course contre la montre qui a débuté depuis mardi 3 mars. Les masques chirurgicaux de protection proviennent directement des stocks de l'État désormais. Depuis cet établissement pharmaceutique de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), d’où s’exprime la journaliste de France Télévisions Julie Poirier, ce sont plus de trois millions de masques qui vont être livrés d'ici la fin de la semaine partout en France. "3,2 millions de masques vont être distribués dans toutes les officines. Cela représente le stock qui nous a été attribué. Tous les grossistes répartiteurs sont mobilisés et au total il y a environ 10 millions de masques qui seront distribués", indique Véronique Jung, pharmacienne responsable chez OCP.

Ordonnance pour les particuliers

"Chaque professionnel de santé peut aller dans son officine de proximité pour retirer une boite de masques chirurgicaux", indique Véronique Jung. Près de 600 clients attendent aujourd'hui leur livraison. Si vous êtes un particulier, pour avoir un masque de protection il faut une prescription médicale.

