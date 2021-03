Covid-19 : des milliers de personnes manifestent contre les restrictions dans plusieurs pays d'Europe

Des manifestations ont rassemblé samedi 20 mars plusieurs milliers de personnes dans différents pays d'Europe pour dénoncer la "dictature" des restrictions sanitaires contre la pandémie. Aux Pays-Bas, où des émeutes ont eu lieu en janvier après l'instauration d'un couvre-feu, la police a fait usage de canons à eau pour disperser un groupe de 500 personnes rassemblées illégalement sur la place des Musées d'Amsterdam. En Suisse, environ 5 000 personnes ont manifesté dans la ville de Liestal pour, là aussi, exiger la fin des restrictions, selon la police.

Plus à l'Est, à Vienne (Autriche), environ un millier de manifestants, dont certains d'extrême droite, ont défilé avant que la police ne les disperse et à Sofia (Bulgarie), une manifestation anti-restrictions a rassemblé 500 personnes, nombre d'entre elles ne portant pas de masque. Enfin, à Londres (Royaume-Uni), la police a dispersé des milliers de manifestants après avoir alerté (lien en anglais) que des regroupements iraient contre "la protection de la santé de tous".

Bottles throw at the police, police charging protesters ..... it’s kicking off in Hyde park !!!! pic.twitter.com/2w4QRAIVno — Paul Brown Browns fan London News Vlogger (@PaulBrown_UK) March 20, 2021

Des heurts en Allemagne

Des heurts ont éclaté avec la police dans la ville allemande de Cassel. Dans cette ville du centre du pays, entre 15 000 et 20 000 personnes ont participé à la manifestation, a déclaré un porte-parole de la police locale. Les affrontements se sont produits quand des contestataires ont tenté de se frayer un passage à travers un cordon de policiers. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de gaz au poivre pour les disperser.