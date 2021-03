Allemagne : des heurts éclatent entre la police et des opposants aux mesures contre le Covid

Les affrontements ont eu lieu lors d'un des plus grands rassemblements de ce type depuis le début de l'année dans ce pays.

Des heurts ont éclaté samedi 20 mars entre la police et des opposants aux mesures restrictives prises contre le Covid-19 à Cassel, une ville du centre de l'Allemagne. Au cours d'un des plus grands rassemblements de ce type depuis le début de l'année dans ce pays, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz au poivre quand un groupe de manifestants a tenté de se frayer un passage à travers un cordon de policiers pour se joindre à d'autres contestataires. Selon le journal local Wetterauer Zeitung (lien en allemand), "un hélicoptère et des canons à eau" sont également mobilisés par les forces de l'ordre.

D'éventuelles nouvelles mesures

L'Allemagne est actuellement confrontée à une augmentation "très clairement exponentielle" des infections au Covid-19, liée en particulier à la diffusion du variant initialement détecté au Royaume-Uni, a déclaré le vice-président de l'Institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Vendredi, le pays a enregistré plus de 17 000 cas officiellement déclarés en 24 heures, soit environ 5 000 de plus qu'il y a une semaine. Le taux d'incidence atteignait vendredi 95,6 (contre 90 jeudi), tout proche de la barre des 100 censée déclencher de nouvelles restrictions. La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder se réuniront lundi 22 mars pour décider d'éventuelles nouvelles fermetures, alors le pays avait procédé début mars à quelques assouplissements.