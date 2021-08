Covid-19 : des malades de plus en plus jeunes en Guadeloupe

La situation épidémique est toujours très préoccupante aux Antilles. Au CHU de Basse-Terre en Guadeloupe, la morgue est saturée. Les patients en réanimation sont de plus en plus jeunes et tous sont non-vaccinés. Sur l’île, 20% de la population seulement a reçu les deux doses.