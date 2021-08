Guadeloupe : une situation sanitaire de plus en plus tendue

La Guadeloupe connaît de plus en plus de difficultés liées à l'explosion du nombre de cas de Covid-19. De nouvelles restrictions seront mises en place le vendredi 13 août, comme l'explique la journaliste Christelle Théophile, en direct de Basse-Terre pour le 12/13 de France 3, jeudi : "Rester à son domicile est le maître mot pour les trois prochaines semaines à compter de vendredi 13 août à 19 heures, comme l'ont annoncé les autorités. On durcit le ton pour limiter les interactions sociales et casser la dynamique de contamination. Le couvre-feu passe à 19 heures, les commerces non-essentiels sont fermés et désormais, les déplacements sont restreints à 5 kilomètres autour de son domicile."

Moins de 20% de la population présente un schéma vaccinal complet

"Le nombre de contaminations a été multiplié par deux dans les centres de dépistage. Une personne sur quatre est testée positive au Covid-19 avec un variant Delta toujours aussi majoritaire. Les autorités sanitaires comptent désormais sur la solidarité nationale pour répondre à l'urgence hospitalière. La priorité est désormais pour les autorités d'accentuer davantage la communication autour de la vaccination. L'ouverture d'un nouveau centre a été évoquée. Pour l'heure, un peu moins de 20% de la population guadeloupéenne présente un schéma vaccinal complet", précise la journaliste de Guadeloupe 1ère.