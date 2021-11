Covid-19 : des hôpitaux pas "assez équipés" pour faire face à une vague importante de cas

La France était jusqu’à récemment épargnée dans une Europe devenue l’épicentre de l’épidémie de Covid-19, mais la situation ne devrait pas durer. Malgré son taux record de vaccination, avec près de 75% de la population française ayant reçu un schéma vaccinal complet, les chiffres ont viré au rouge en quelques jours. Le taux d’incidence a grimpé de 52%, et 90 départements sont désormais au-dessus du seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. En cause, notamment, la reprise de l’école, mais aussi la baisse des températures qui incite à passer plus de temps à l’intérieur.

Une augmentation des autres infections virales

À l’hôpital, en une semaine, les admissions sont en hausse de 7%, et les entrées en réanimation, elles, de 9%. "La situation augmente progressivement, de façon d’autant plus inquiétante que nos lits ne sont pas ouverts à 100%, que le personnel n’est pas revenu travailler et qu’enfin, il y a une augmentation assez nette des autres infections virales. On n’est pas assez équipés ni armés pour lutter contre une vague importante", s’inquiète un médecin. Pour limiter la propagation du coronavirus, les mesures sanitaires ont été renforcées à la frontière avec la Belgique.