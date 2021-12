Covid-19 : dernière batterie de mesures avant la fin de l'année

Un nouveau tour de vis a été annoncé par Jean Castex, vendredi 17 décembre, et pour les semaines à venir. Le point avec Jean-Baptiste Marteau, en direct de l’Hôtel de Matignon à Paris.

Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures, vendredi 17 décembre. "On sent en effet qu’il y a deux types de discours de la part de Jean Castex", annonce le journaliste Jean-Baptiste Marteau. D’une part, le Premier ministre affiche un discours de fermeté vis-à-vis des 6 millions de Français qui ne sont toujours pas vaccinés. "C’est donc le cap que ne voulaient pas franchir certains membres de l’exécutif ces dernières semaines", rappelle le journaliste, en direct de Matignon (Paris). Seule la vaccination permettra désormais d’accéder aux lieux de culture, aux cinémas et aux restaurants.

Prochaines semaines décisives

En même temps, le gouvernement ne veut pas faire peser de nouvelles contraintes sur les épaules des Français vaccinés, explique le journaliste en duplex de Matignon. "C’est pour ça que c’est plutôt un appel à la prudence, à se faire tester, à respecter des réveillons moins importants cette année", rapporte Jean-Baptiste Marteau. Il poursuit en rappelant que les prochaines semaines seront décisives, avec l’arrivée massive du variant Omicron. "On craint un début d’année 2022 très compliqué au sein du gouvernement", termine-t-il.