Covid-19 : de nouveaux départements sous haute surveillance

Sur les plages du Var, la météo ferait presque oublier que dans le département, les chiffres de contamination ne sont pas bons. Les promeneurs semblent déjà résignés à un possible reconfinement. "On va profiter avant d'être enfermés une nouvelle fois, et garder le moral, faire le plein de vitamine D", raconte une passante, prévoyante. Outre les 19 départements soumis à des restrictions de circulation, 15 autres sont désormais sous haute surveillance.

Deux critères pris en compte

Deux critères sont pris en compte : un taux d'incidence supérieur à 250 cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants et un taux d'occupation des lits de réanimation supérieur à 100 %. En Moselle, les deux critères sont largement dépassés. La pression dans les services de réanimation est extrême, avec un taux d'occupation de 132 %. "Les chiffres, c'est en augmentation continuelle, tous les jours. Il faut une solution", s'alarme une promeneuse. L'inquiétude est partagée par des médecins qui demandent des mesures bien plus larges. Certain demandent même un confinement strict à l'échelle nationale.