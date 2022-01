Covid-19 : dans les Bouches-du-Rhône, des écoliers fabriquent des capteurs de CO2

C'est un petit appareil à la mode en pleine crise sanitaire : les capteurs de CO2. L'éducation nationale préconise l'installation de ces capteurs dans les classes. "Le virus a tendance à circuler dans l'air. Plus on reste longtemps dans un espace non aéré, plus on a de chances d'être infecté", explique Paul Vurambon, ingénieur.



Équiper toutes les classes de la ville

Fabriquer soi-même un capteur de CO2, c'est l'option choisie par l'école de Gémenos (Bouches-du-Rhône). Classe de CM2. "Quand ça sonne, il faut ouvrir les fenêtres", explique une élève. La ville a commandé trente capteurs. "Le déclencheur, c'est le Covid, mais nous y avons vu un intérêt pédagogique par la suite", indique Hélène Marchetti, adjointe à la jeunesse et à l'éducation. Un projet qui a un coût : 10 000 euros, installation comprise. Une fois mis en place, il ne reste plus qu'à régulièrement ouvrir les fenêtres.