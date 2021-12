Covid-19 : les ventes de capteurs de CO2 en forte hausse

Alors que l’épidémie de Covid-19 se propage rapidement chez les enfants, les établissements scolaires n’hésitent plus à s’équiper de détecteurs de CO2. Ces capteurs peuvent indiquer quand le virus a le plus de risque de se propager.

Traquer le virus grâce à des capteurs de CO2. C’est la parade que choisissent de plus en plus d’écoles et de crèches pour se prémunir face à la propagation du virus : il peut être détecté en mesurant le taux de CO2 dans l’air. Au-delà d’un certain seuil, il a plus de risque de se propager. Sandrine Meslage, directrice d’une crèche, a équipé son établissement avec des appareils qui mesurent instantanément la teneur de CO2 dans l’air de chaque pièce. Quand le seuil est dépassé, un réflexe : aérer immédiatement.

Le succès des capteurs de CO2

L’idée séduit les parents. "Ça va dans le sens du progrès de pouvoir capter ces informations pour nos enfants", analyse une maman. De plus en plus d’entreprises sont appelées pour fabriquer ces capteurs. En banlieue parisienne, l’une d’elle construit des sondes pour mesurer tous types de polluants aériens. Face à la multiplication de ces demandes, certains microcomposants viennent à manquer et chaque nouvelle livraison est accueillie avec soulagement par les entreprises.