Covid-19 : dans l'Oise, les recherches du patient zéro s'intensifient

Pour tenter de circonscrire l'épidémie de Covid-19, il faut trouver le patient zéro, celui qui a importé le virus dans l'Oise et contaminé les deux malades recensés dans le département, le professeur de 60 ans décédé et l'agent civil de la défense de 55 ans hospitalisé à Amiens (Somme). Leur vie, leur entourage et leurs déplacements sont passés au peigne fin.