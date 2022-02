Covid-19 : ces personnes qui n'en guérissent pas

Depuis que Matthieu Lestage a contracté le Covid-19 il y a 15 mois, les symptômes de la maladie persistent. Même pour se promener, il est obligé d'avoir un fauteuil roulant à ses côtés. "Il est là pour me seconder quand, malheureusement, mes jambes ne me portent plus". Au bout de cinq minutes, ses jambes le lâchent et il est contraint de terminer sa promenade en fauteuil roulant.

Un système nerveux épuisé

Depuis octobre 2020, il ne peut plus conduire ni travailler. Un coup dur pour ce commerçant hyperactif, ancien militaire et grand sportif. Souffrant de tremblements persistants et d'un système nerveux épuisé, il passe l'essentiel de ses journées dans son canapé. Matthieu Lestage est suivi depuis plus d'un an par la professeure Salmon-Céron, l'une des premières à s'être intéressée au Covid long. Si les médecins reconnaissent aujourd'hui la maladie, ils peinent à l'expliquer. Face aux réponses limitées de la médecine, les malades s'organisent en associations pour briser la solitude.