Covid long : une prise en charge rapide permet de multiplier les chances de guérison

"Ce que l'on sait, c'est que c'est aussi bien des personnes qui ont fait une primo-infection, donc infection aiguë sévère ou bénigne et que ce sont plutôt des personnes qui sont jeunes, qui sont actives, un peu plus de femmes que d'hommes, et des personnes qui n'ont pas de facteur de risque", décrit la médecin et animatrice. Aux personnes qui se sentent seules, isolées, "il faut déjà ne pas trop attendre (...) la Covid long c'est à partir d'un mois. Parce que comme on le connaît mal, on se dit que plus on le prend en charge tôt et plus on a de chances de s'en sortir", indique Marina Carrère d'Encausse.

D'abord consulter son médecin traitant

La Haute autorité de santé a fait diverses recommandations. D'abord "consulter son médecin traitant ou un généraliste, qui pourra dans certains cas, traiter certains symptômes". Pour des symptômes plus complexes, rhumatologiques, cardiaques, il orientera vers un spécialiste. Et quand la maladie est vraiment complexe, il pourra orienter vers un centre "post-Covid" dédié. Un Covid long handicapant pour toutes ces familles, mais aussi pour les médecins, "d'autant que dans certains cas, ce sont des symptômes qui apparaissent à distance", indique Marina Carrère d'Encausse sur le plateau du 19/20.