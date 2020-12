Covid-19 : calendrier, public prioritaire, gratuité... Ce qu'il faut retenir de la stratégie vaccinale envisagée par le gouvernement

"Le début de la vaccination est désormais une question de semaines." Le Premier ministre, Jean Castex, a présenté, jeudi 3 décembre, la stratégie vaccinale du gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Emmanuel Macron avait déjà tracé les grandes lignes du plan de vaccination lors de son allocution du 24 novembre. Jean Castex et trois membres du gouvernement (Olivier Véran, ministre de la Santé, Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Industrie, et Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes) en ont précisé les modalités et le calendrier. Franceinfo revient sur les principales annonces et recommandations gouvernementales.

Une vaccination "gratuite pour tous", 200 millions de doses pour la France

"La vaccination sera gratuite pour tous", a annoncé le Premier ministre. Au total, "la France disposera d'un potentiel de 200 millions de doses", a indiqué Jean Castex. Cela permettra de vacciner 100 millions de personnes car "les vaccins nécessitent deux injections à quelques semaines d'intervalle", a-t-il précisé. "C'est plus que nos besoins", a concédé Jean Castex, mais "c'est la marge de sécurité que nous prenons". "Avoir les quantités suffisantes" est un "premier objectif", a souligné le chef du gouvernement.

Une campagne de vaccination en trois phases

Dès janvier 2021. "Tout le monde ne pourra pas se faire vacciner immédiatement", a prévenu Jean Castex. La "phase 1" de la stratégie de vaccination du gouvernement débutera en janvier (sous réserve du feu vert des autorités sanitaires). "Dans son avis publié lundi, la Haute Autorité de santé (HAS) a établi un ordre très précis des populations à vacciner : d'abord les personnes âgées en établissement, notamment les Ehpad, a poursuivi le chef du gouvernement. A la fois les résidents, et les personnels y travaillant lorsque ces derniers sont à risque de développer une forme grave de la maladie, par exemple lorsqu'ils sont diabétiques."

"Cela représente environ 1 million de personnes, ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrées au cours du premier mois", a ajouté Jean Castex.

De février au printemps 2021. La "phase 2" du plan de vaccination envisagé par l'exécutif commencera dès février et "s'étendra jusqu'au printemps". "Au fur et à mesure des livraisons, nous élargirons le périmètre de la vaccination en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou une pathologie chronique, et ainsi que par certains professionnels de santé", a indiqué Jean Castex. Cet élargissement progressif est prévu aux personnes de plus de 75 ans, puis aux plus de 65 ans, puis aux plus de 50 ans et aux professionnels de santé "entre février et mars".

A partir du printemps. La "phase 3" suivra aussitôt avec "l'ouverture à l'ensemble de la population". Les publics prioritaires de cette étape sont les personnes âgées de 50 à 64 ans, les professionnels de secteurs essentiels, les personnes vulnérables et précaires et les personnes qui les prennent en charge, les personnes vivant dans des lieux confinés, clos, a détaillé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Trois grands principes de vaccination

La vaccination suivra trois principes, a souligné le ministre de la Santé, Olivier Véran : "le libre choix des patients, la gratuité des vaccins, la sécurité". "La vaccination se fera dans le respect des règles", a-t-il insisté.

"Il faut que nous soyons les plus nombreux possibles à nous faire vacciner", a par ailleurs invité Jean Castex. "Se faire vacciner, c'est se protéger face à un virus dont nous connaissons maintenant la dangerosité et la contagiosité. Mais se faire vacciner, c'est aussi protéger les autres. C'est un acte altruiste", a-t-il déclaré.

"Ce n'est qu'au terme d'un effort collectif important que nous pourrons atteindre un niveau de protection immunitaire suffisant pour retrouver une vie sociale, économique, éducative, culturelle, sportive, normale", a avancé le locataire de Matignon.

La création d'un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale

Ce conseil sera créé auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, a annoncé le Premier ministre. Il inclura des experts scientifiques, des représentants de collectivités et d'associations de patients. L'instance sera dirigée par le médecin spécialiste en immunologie Alain Fischer.