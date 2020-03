Covid-19 : avant le décret du stade 3, les hôpitaux se préparent

En France, le bilan est de 33 morts et de 1 784 cas. Le gouvernement n'a toujours pas décrété le stade 3, mais les hôpitaux s'y préparent déjà. Ils devront accueillir plus de patients dans un état grave. L'heure est à la mobilisation des lits et à la mise en place de précautions supplémentaires pour protéger le personnel.