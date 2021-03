Covid-19 : à Lyon, quand les voisins transforment leur parking en lieu de convivialité

C. Carnino, S. Cozzolino, Q. Monaton, C. Thomas

Depuis un an, les restrictions sanitaires ont déclenché des initiatives solidaires en France, notamment entre voisins. Exemple à Lyon (Rhône).

Quand ils descendent dans leur garage partagé à Lyon, des voisins savent à l’avance que c’est pour y passer du bon temps. Tous ont appris à mieux se connaître durant les confinements successifs et ont décidé de transformer l'espace souterrain en lieu de vie à part entière. "[Voici] notre écran cinéma pour regarder des films adultes et enfants", précise une femme. Activités sportives et artistiques, la petite communauté regorge d’idées, comme ces concerts privés, organisés par le voisin du premier.

"Cela nous permet de continuer à avoir une vie sociale"

"Même après le déconfinement, on met un point d’honneur à se retrouver régulièrement pour un apéritif ou pour des séances de sport", confie une femme. "Ce qui a changé c’est que l’on n’est jamais seuls et que même dans cette phase de couvre-feu, cela nous permet de continuer à avoir une vie sociale", indique une autre habitante. Pendant que les parents prennent l’apéro, les enfants ont transformé le garage en circuit de trottinettes ou en terrain de football.