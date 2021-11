Covid 19 : à l'école, le port du masque de nouveau obligatoire dans 39 départements

Une rentrée masquée pour les écoliers. Face à une nouvelle recrudescence des contaminations en France (10 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures), le gouvernement a annoncé que le masque sera de nouveau obligatoire à l’école dès lundi 8 novembre. Une mesure qui concerne 39 départements où le taux d’incidence est élevé. L’obligation de porter le masque à l’école avait été levée dans la plupart des territoires en octobre.

Les syndicats dénoncent "l’effet yoyo"

La carte définitive avec les départements concernés sera publiée le 4 novembre. Mais déjà, le principal syndicat de professeurs des écoles regrette l’"effet yoyo". "On enlève le masque, puis on le remet", regrette Guislaine David, porte-parole du syndicat SNUIPP-FSU. "Cela crée de l’insécurité et à terme on va avoir un relâchement des gestes barrières et de ce port du masque parce qu’on ne sait plus quand il faut le mettre ou l’enlever".

Mais pour la virologue Christine Rouzioux, il est nécessaire de s’adapter à l’évolution de l’épidémie. "Le virus revient avec l’hiver qui favorise les infections respiratoires. Il faut donc rappeler aux enfants de se laver les mains et de porter le masque", estime la professeure également membre des académies de médecine et de pharmacie. Les enseignants comme les médecins réclament une aération des classes et un dépistage régulier des élèves.

Parmi nos sources :

Protocole sanitaire sur le site de l'Education nationale