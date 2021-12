Covid-19 : à Annonay, des équipes à bout de souffle

M. Lepage, S. Cozzolino, C. Apiou

Cette patiente est arrivée dans ce service de réanimation il y a deux semaines, à l’hôpital d’Annonay, en Ardèche. Elle est malade du Covid-19 et est non-vaccinée. Ils sont une vingtaine de patients Covid ainsi hospitalisés. Le service de réanimation est saturé et les équipes sont à bout de souffle. "Un peu d’appréhension, de la lassitude, du dépit, d’agacement de voir ces personnes non-vaccinées, particulièrement celles dont on connaissait très bien les facteurs de risque", confie Arnaud Grégoire, médecin au service réanimation de l’hôpital.

Tri des patients

Faute de personnel et de lits d’hospitalisation suffisants, l’hôpital d’Annonay vient de prendre une décision douloureuse : le tri des patients. "Des plus de 80 ans ne viennent pas en réanimation ainsi que les comorbidités", précise Sylvie Jay, médecin de la commission médicale d’établissement. En France, plus de 18 000 malades du Covid-19 sont hospitalisés, dont 3 500 en soins critiques.