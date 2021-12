Covid-19 : de nouvelles règles d'isolement pour la France ?

200 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été recensés, mercredi 29 décembre. "On devrait avoir très rapidement plusieurs millions de cas positifs simultanés dans notre pays", indique le journaliste Thierry Curtet, en direct du ministère de la Santé (Paris) jeudi 30, pour le 12/13 de France 3. Pour l'instant, les personnes positives au virus doivent s'isoler pendant sept jours, ou 17 jours si elles vivent sous le même toit qu'un cas positif.

En Espagne, plus d’isolement pour les positifs vaccinés et asymptomatiques

Le journaliste affirme que le gouvernement a demandé les recommandations de la Haute Autorité de la santé publique, qui devraient arriver vendredi 31 décembre. "Olivier Véran se donnera ensuite deux jours pour en tirer des conclusions, et annoncera dimanche s'il y a des changements de règles concernant l'isolement", déclare Thierry Curtet. Certains pays comme l'Espagne n'exigent plus l'isolement des personnes positives, à condition qu'elles soient vaccinées et asymptomatiques.