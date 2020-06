Covid-19 : 730 employés d’un abattoir contaminés

Dans un abattoir allemand, 730 employés ont été atteints par la Covid-19. L’abattoir a cessé de produire et les autorités allemandes ont ouvert une enquête. “L’armée a dû être mobilisée dans ce gigantesque abattoir du nord-est de l’Allemagne pour effectuer des milliers de tests.”, explique le journaliste François Beaudonnet en direct de Berlin (Allemagne). “Dans cet abattoir, il y a 6 000 personnes qui travaillent et 730 ouvriers ont été testés positifs, et dans les heures qui viennent, ce chiffre devrait augmenter.”

L’abattoir et les écoles environnantes fermées

“Il faut savoir que cette entreprise de production de viande est montrée du doigt pour ne pas avoir respecté des règles sanitaires dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis le 18 juin“, indique François Beaudonnet. “On y voit des salariés de l’entreprise manger sans distanciation physique. L’abattoir a été fermé depuis hier, de même que toutes les écoles qui sont autour. Elles ne rouvriront qu’en septembre”.

