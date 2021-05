Covid-19 : 40% des travailleurs évoquent une dégradation de leurs conditions de travail en France, selon une étude de la Dares

La crise sanitaire a entraîné une dégradation des conditions de travail pour plus de 40% des travailleurs en France, selon une vaste étude publiée vendredi 28 mai par la Dares. L'enquête, menée au 1er trimestre auprès de plus de 17 000 personnes qui occupent un emploi, montre que même si la majorité des actifs (54%) décrivent des conditions de travail plutôt stables par rapport à l'avant-crise, ils sont nombreux à déclarer travailler plus longtemps (17%), avec des horaires décalés (11%) et de façon plus intense (21%). Un travailleur sur quatre (26%) fait aussi état d'une dégradation en termes d'exigences émotionnelles, étant plus souvent "bouleversé, secoué, ému dans son travail", et la même proportion dit craindre davantage pour son emploi.

Du côté de la santé, la crise sanitaire a aussi eu des conséquences néfastes, avec 30% des travailleurs qui déclarent un état de santé altéré en janvier 2021, contre 25% dans une précédente enquête en 2019. La dégradation est encore plus forte du point de vue de la santé psychique, souligne la Dares. En effet, 23% des salariés présentent un risque élevé de dépression, soit plus du double par rapport à 2019 (10%).