Coronavirus : Y aura-t-il des vaccins pour tout le monde ?

C’est une course effrénée et planétaire et une lutte géopolitique aux enjeux financiers colossaux pour être le premier à trouver un vaccin contre le Covid-19. Quelles sont les avancées ? Depuis plusieurs mois, des chercheurs du monde entier se livrent une course contre la montre. 164 laboratoires tentent d’élaborer un vaccin dont 25 qui ont commencé les essais cliniques sur l’homme.

Les laboratoires ont reçu plus de 3,86 milliards d’euros

Les plus avancés ont entamé la phase 3. L’efficacité du vaccin est testée sur près de 30 000 personnes. En cas de succès, quels pays auront accès au vaccin ? Depuis le début de l’année, les États du monde entier agitent leur chéquier et passent des pré-commandes dans l’espoir d’être livré en priorité. Les laboratoires ont reçu plus de 3,86 milliards d’euros. Trois laboratoires se distinguent : Moderna financé par les États-Unis, AstraZeneca sur lequel a parié l’Europe dont la France et Sinovac qui œuvre pour la Chine.