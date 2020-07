Coronavirus : ce que l'on sait des deux projets de vaccins parmi les plus prometteurs

L'un est britannique, l'autre chinois. Deux projets de vaccins contre le nouveau coronavirus présentant des résultats concluants ont été publiés lundi 20 juillet par la revue médicale britannique The Lancet. Ils ont produit une réponse immunitaire chez les patients testés, sans qu'aucun effet indésirable grave n'ait été constaté.

Leur efficacité contre le Covid-19 doit encore être établie avant d'envisager une commercialisation à grande échelle. Franceinfo résume ce que l'on sait sur ces deux projets.

Le premier candidat-vaccin, AZD1222, a été développé aux Royaume-Uni par l'université d'Oxford et le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Il a été créé à partir d'un virus de rhume touchant les chimpanzés, qui ressemble assez au Covid-19 pour que le système immunitaire humain puisse l'attaquer. Il a été testé sur 1 077 volontaires, âgés de 18 à 55 ans.

La société chinoise CanSino Biologics a, elle, élaboré le second candidat-vaccin, Ad5-nCOV à partir d'un virus de rhume humain. Il a été testé à Wuhan sur 508 volontaires allant de 18 à 83 ans, dont 126 se sont vu administrer un placebo.

C'est une avancée notable parmi les dizaines de vaccins contre le Covid-19 qui sont en train d'être élaborés. Les personnes qui ont été vaccinées fabriquent des anticorps contre le Covid-19.

Pour le candidat-vaccin, sur les 543 personnes ayant reçu le vaccin (les autres participants ont reçu un vaccin contre la méningite), 90% des participants ont développé des anticorps. Pour le projet chinois, ils sont 85%.

Outre la réponse immunitaire, il faut noter que les effets secondaires sont légers et semblables à ceux des autres vaccins : maux de tête, fièvre ou fatigue.

Ces résultats concluants n'ont pour l'instant été observés que sur quelques centaines de personnes. Avec la phase 3 des essais cliniques, les tests à grande échelle devraient commencer.

"La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ces anticorps permettent d'éviter l'infection, ou de contrôler dans tous les cas l'infection, ou d'éviter des formes sévères", a expliqué mardi 21 juillet sur franceinfo Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris.

"On ne sait pas encore si le vaccin est efficace, et combien de temps il le restera", estime sur franceinfo Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière : "Ce n'est pas parce qu'il y a des anticorps que le corps est protégé contre le virus. Il faut aussi vérifier s'il marche chez tout le monde : les personnes âgées peuvent parfois moins bien réagir aux vaccins".

